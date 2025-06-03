Відключення газу у Львівській області проводиться у межах планових робіт, тож мешканців закликають поставитися до ситуації з розумінням.

Відключення газу у Львівській області торкнеться 30 сіл, які залишаться без постачання на понад дві доби, повідомляє Politeka.

Із 3 по 5 червня відбудеться масштабне відключення газу у Львівській області — без постачання залишаться мешканці 30 сіл у Пустомитівському районі. У “Газмережі” повідомили, що роботи триватимуть понад дві доби, і це торкнеться 10 062 абонентів.

Постачання газу припинять у таких населених пунктах: Сухоріччя, Старе Село, В.Білка, Чижиків, Н.Білка, Глуховичі, Миклашів, Коцурів, Ямпіль, Гринів, Борщовичі, Відники, Пикуловичі, Гаї, Гамаліївка, Миколаїв, Тарасівка, Городиславичі, Журавника, Будьків, Чорнушовичі, Звенигород, Полюхів, Шоломинь, Заставне, Давидів, Розворяни, Черепин, Вижняни, Підсоснів.

Вимкнення газу розпочнеться о 08:00 у вівторок, 3 червня. Газовики планують завершити профілактичні роботи до 17:00 середи, 5 червня, після чого подачу відновлять. Споживачів просять на час відключення перекрити крани на газових приладах та не вмикати їх до відновлення постачання.

Такі заходи необхідні для підвищення надійності та безпеки газових мереж. Відключення газу у Львівській області проводиться у межах планових робіт, тож мешканців закликають поставитися до ситуації з розумінням.

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