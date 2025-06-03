Отключение газа во Львовской области проводится в рамках плановых работ, поэтому жителей призывают отнестись к ситуации с пониманием.

Отключение газа во Львовской области коснется 30 сел, которые останутся без поставки более двух суток, сообщает Politeka.

С 3 по 5 июня произойдет масштабное отключение газа во Львовской области - без поставки останутся жители 30 сел в Пустомытовском районе. В "Газсети" сообщили, что работы продлятся более двух суток, и это коснется 10 062 абонентов.

Газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах: Сухоречье, Старое Село, В.Билка, Чижиков, Н.Билка, Глуховичи, Миклашев, Коцуров, Ямполь, Гринов, Борщичи, Видники, Пикуловичи, Гаи, Гамалиевка, Николаев, Тарасовка, Городиславичи, Журавника, Будков, Чернушевичи, Звенигород, Полюхов, Шоломин, Заставное, Давыдив, Розворяны, Черепин, Вижняны, Подсоснов.

Выключение газа начнется в 08:00 во вторник, 3 июня. Газовики планируют завершить профилактические работы к 17:00 среде, 5 июня, после чего подачу возобновят. Потребителей просят при отключении перекрыть краны на газовых приборах и не включать их до возобновления поставок.

Такие меры необходимы для повышения надежности и безопасности газовых сетей. Отключение газа во Львовской области проводится в рамках плановых работ, поэтому жителей призывают отнестись к ситуации с пониманием.

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