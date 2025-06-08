Подорожание стоимости обучения во Львове инициировано Министерством образования и науки Украины, сообщает Politeka.

Как рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью ZN.UA, если раньше контракт стоил в среднем около 38 тысяч гривен в год, то в скором времени цифра вырастет до 50 тысяч.

Подорожание стоимости обучения во Львове вызвано не только инфляционными факторами. Один из главных мотивов – желание улучшить условия для преподавателей. Их зарплата, по словам чиновника, до сих пор остается неоправданно низкой.

Винницкий заметил, что о трудностях школьных учителей говорят часто, а вот ситуация в вузах остается почти в тени. При этом доход преподавателя напрямую зависит от количества студентов и суммы, которую платят за контракт.

Подорожание стоимости обучения во Львове уже заставляет много семей задуматься, потянут ли они новые расценки. В МОН это понимают. Поэтому планируется ввести систему образовательных грантов, которая позволит частично компенсировать расходы.

Такой механизм должен работать следующим образом: студент платит условно 35 тысяч гривен, а еще 15 или 16 тысяч будет покрывать грантовую поддержку. Иными словами, контракт останется доступным хотя бы для части абитуриентов.

Впрочем, даже с учетом помощи, такие изменения станут вызовом для многих. Особенно для семей, которые не могут рассчитывать на дополнительные источники дохода. Поэтому кто-то откажется от вожделенной специальности, а кто-то переориентируется на технические специальности с большими шансами на бюджет.

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