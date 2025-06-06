Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області охоплює декілька районів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається Червоним Хрестом, проте лише частина українців може отримати виплати, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд оголосив про відновлення реєстрації на виплати. Розповідаємо, як зареєструватися.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області охоплює декілька районів. Жителі міста Суми та мешканці Битицького, Великочернеччинського, Піщанського й Стецьківського старостинських округів мають можливість отримати виплати від Червоного Хреста — за умови, що раніше не отримували підтримки від цієї організації від початку повномасштабного вторгнення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається лише за декількох умов. Зокрема підтримка надається представникам таких категорій:

внутрішньо переміщеним особам, які набули відповідного статусу після 24 лютого 2022 року;

родинам, що втратили близьких унаслідок бойових дій після вказаної дати.

Щоб подати заявку на отримання фінансової допомоги, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму за посиланням, наданим організацією.

Підкреслимо, що в Україні Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ), яке є найбільшою гуманітарною організацією і надає допомогу найвразливішим верствам населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто саме має право на виплати від ООН.