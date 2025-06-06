Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається Червоним Хрестом, проте лише частина українців може отримати виплати, повідомляє Politeka.net.
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Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області охоплює декілька районів. Жителі міста Суми та мешканці Битицького, Великочернеччинського, Піщанського й Стецьківського старостинських округів мають можливість отримати виплати від Червоного Хреста — за умови, що раніше не отримували підтримки від цієї організації від початку повномасштабного вторгнення.
Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається лише за декількох умов. Зокрема підтримка надається представникам таких категорій:
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внутрішньо переміщеним особам, які набули відповідного статусу після 24 лютого 2022 року;
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родинам, що втратили близьких унаслідок бойових дій після вказаної дати.
Щоб подати заявку на отримання фінансової допомоги, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму за посиланням, наданим організацією.
Підкреслимо, що в Україні Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ), яке є найбільшою гуманітарною організацією і надає допомогу найвразливішим верствам населення.
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