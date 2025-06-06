Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Красным Крестом, однако только часть украинцев может получить выплаты, сообщает Politeka.net.
Благотворительный фонд объявил о возобновлении регистрации в рассрочку. Рассказываем, как зарегистрироваться.
Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области охватывает несколько районов. Жители города Сумы и жители Битицкого, Великочернеччинского, Песчанского и Стецьковского старостинских округов имеют возможность получить выплаты от Красного Креста при условии, что ранее не получали поддержки от этой организации с начала полномасштабного вторжения.
Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области предоставляется только при нескольких условиях. В частности, поддержка предоставляется представителям следующих категорий:
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внутренне перемещенным лицам, которые получили соответствующий статус после 24 февраля 2022 года;
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семьям, потерявшим близких в результате боевых действий после указанной даты.
Чтобы подать заявку на получение финансовой помощи, необходимо заполнить специальную регистрационную форму по ссылке, предоставленной организацией.
Подчеркнем, что в Украине Общество Красного Креста Украины (ОКК), которое является крупнейшей гуманитарной организацией и оказывает помощь самым уязвимым слоям населения.
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