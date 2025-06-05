Абітурієнтам, які вступають до столичних вишів доведеться переглянути свої фінансові очікування через подорожчання вартості навчання в Києві.

Подорожчання вартості навчання в Києві зачепить ті напрямки, які традиційно користуються найбільшим попитом, повідомляє Politeka.

Про зміни розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю РБК-Україна. Як він зазначив, держава вирішила встановити нові цінові правила для контрактної форми. Відтепер вона коштуватиме стільки ж, скільки витрачається на бюджетника. Тобто, без знижок і субсидій.

Це пов’язано з тим, що ринок уже давно перенасичений фахівцями в популярних галузях. У 2024 році, наприклад, на спеціальність «право» вступило понад п’ять тисяч студентів, але лише кілька сотень отримали місця за бюджет. Усі інші пішли на контракт, який досі обходився дешевше за фактичну ціну підготовки.

Подорожчання вартості навчання в Києві торкнеться 16 спеціальностей. Серед них якраз ті, що й складають ядро студентських мрій у столиці. Право, економіка, менеджмент, журналістика, туризм — тепер усе це з розряду престижного переходить у категорію дорогого.

У МОН переконані, що це допоможе навести лад. Зникне ситуація, коли студенти з низькими балами, навчаючись за контрактом, отримують ті ж самі ресурси, що й бюджетники.

Цікаво, що на тлі цього подорожчання вартості навчання в Києві аграрні спеціальності виглядають привабливо, як ніколи. Контракт там досі коштує в межах 30–35 тисяч гривень, а от держава витрачає на одного студента понад 60 тисяч.

Тобто держава, фактично, все ще підтримує тих, хто обирає менш модні, але більш потрібні для економіки напрямки. І цілком можливо, що ті, хто збирався стати менеджером або фінансистом, передумають і звернуть увагу на агрономію.

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