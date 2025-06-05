Подорожание стоимости обучения в Киеве коснется тех направлений, которые традиционно пользуются наибольшим спросом, сообщает Politeka.

Об изменениях рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью РБК-Украина. Как он отметил, государство решило установить новые ценовые правила для контрактной формы. Теперь она будет стоить столько же, сколько тратится на бюджетника. То есть без скидок и субсидий.

Это связано с тем, что рынок уже давно перенасыщен специалистами в популярных отраслях. В 2024 году, например, на специальность «право» поступило более пяти тысяч студентов, но всего несколько сотен получили места за бюджет. Все остальные пошли на контракт, который до сих пор обходился дешевле фактической цены подготовки.

Подорожание стоимости обучения в Киеве коснется 16 специальностей. Среди них как раз те, что и составляют ядро ​​студенческих мечтаний в столице. Право, экономика, менеджмент, журналистика, туризм — теперь все это из престижного разряда переходит в категорию дорогого.

В МОН убеждены, что это поможет навести порядок. Исчезнет ситуация, когда студенты с низкими баллами, учась по контракту, получают те же ресурсы, что и бюджетники.

Интересно, что на фоне этого подорожания стоимости обучения в Киеве аграрные специальности выглядят привлекательно как никогда. Контракт там до сих пор стоит в пределах 30-35 тысяч гривен, а вот государство тратит на одного студента более 60 тысяч.

То есть государство фактически все еще поддерживает тех, кто выбирает менее модные, но более нужные для экономики направления. И вполне возможно, что те, кто собирался стать менеджером или финансистом, передумают и обратят внимание на агрономию.

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