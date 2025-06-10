Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається українцям до Дня Незалежності, проте отримати виплати зможуть не всі, повідомляє Politeka.net.

У 2025 році механізм проведення виплати такий самий, як і торік.

Ця грошова допомога для пенсіонерів у Харкові передбачена Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

У серпні 2025 року українці, які мають право на грошову допомогу для пенсіонерів у Харкові, отримають її автоматично разом із пенсією. Звертатися додатково до Пенсійного фонду не потрібно.

Ветерани, які перебувають на службі або працюють, але не є пенсіонерами, отримають кошти через свої військові частини або установи — за умови, що роботодавці вчасно подадуть необхідні заявки. Таким громадянам важливо переконатися, що роботодавець має всі документи, які підтверджують їхній статус.

Особи, які не є пенсіонерами і наразі не працюють чи не служать, повинні подати заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду. У заяві в довільній формі необхідно вказати:

персональні дані та документи, що підтверджують особу;

реквізити банківського рахунку;

податковий номер (за наявності);

відомості з посвідчення, яке підтверджує право на виплату.

До заяви додаються копії паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України та документа, який підтверджує відповідний статус (оригінали пред’являються під час особистого звернення).

Подати заяву необхідно до 1 серпня 2025 року. У разі неможливості — остаточний термін подачі продовжується до 1 жовтня.

Способи подання:

особисто — у сервісному центрі ПФУ або в ЦНАП за місцем проживання;

поштою — на адресу відповідного територіального органу;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

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