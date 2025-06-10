Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предусмотрена Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется украинцам ко Дню Независимости, однако получить выплаты смогут не все, сообщает Politeka.net.

В 2025 году механизм проведения выплаты такой же, как и в прошлом.

Эта денежная помощь для пенсионеров в Харькове предусмотрена Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

В августе 2025 украинцы, имеющие право на денежную помощь для пенсионеров в Харькове, получат ее автоматически вместе с пенсией. Обращаться дополнительно в Пенсионный фонд не нужно.

Ветераны, находящиеся на службе или работающие, получат средства через свои воинские части или учреждения — при условии, что работодатели вовремя подадут необходимые заявки. Таким гражданам важно убедиться, что работодатель имеет все документы, подтверждающие их статус.

Лица, которые не являются пенсионерами и не работают или не служат, должны подать заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда. В заявлении в произвольной форме необходимо указать:

персональные данные и документы, подтверждающие личность;

реквизиты банковского счета;

налоговый номер (при наличии);

сведения из удостоверения, подтверждающего право на выплату.

К заявлению прилагаются копии паспорта или временного удостоверения гражданина и документа, подтверждающего соответствующий статус (оригиналы предъявляются во время личного обращения).

Подать заявление нужно до 1 августа 2025 года. В случае невозможности окончательный срок подачи продлевается до 1 октября.

Способы представления:

лично - в сервисном центре ПФУ или в ЦНАП по месту жительства;

почтой - в адрес соответствующего территориального органа;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

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