Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається для всіх охочих, проте про терміни потрібно дізнаватись завчасно.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області здійснюється благодійною організацією Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.

Зокрема українці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації «Людина у скруті» та має на меті покращити доступ до правової підтримки для вразливих категорій населення.

У межах ініціативи сформовано мобільну юридичну команду, яка надає безоплатні консультації безпосередньо у місцях тимчасового чи постійного проживання пільговиків. Юристи регулярно виїжджають до віддалених населених пунктів і центрів компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

Під час виїздів фахівці допомагають у розв’язанні трудових спорів, відновленні втрачених документів, оформленні статусу ВПО, підготовці заяв на отримання соціальної допомоги, компенсацій за житло та оформленні інших пільг. Індивідуальні консультації включають також гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області в підготовці заяв і документів, необхідних для розгляду справ у судовому порядку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області може бути отримана після звернення до фонду. Контакти фонду містяться на офіційному сайті організації. Там ви можете дізнатись про терміни запланованого виїзду юристів.

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