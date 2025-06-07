Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется всем желающим, однако о сроках нужно узнавать заранее.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области осуществляется благотворительной организацией "Каритас Украина", сообщает Politeka.net.

В частности, украинцы могут получить бесплатную юридическую поддержку.

Проект реализуется при поддержке международной организации «Человек в затруднении» и стремится улучшить доступ к правовой поддержке для уязвимых категорий населения.

В рамках инициативы сформирована мобильная юридическая команда, которая предоставляет безвозмездные консультации непосредственно в местах временного или постоянного проживания льготников. Юристы регулярно выезжают в отдаленные населенные пункты и центры компактного проживания внутренне перемещенных лиц.

Во время выездов специалисты помогают в разрешении трудовых споров, восстановлении утраченных документов, оформлении статуса ВПЛ, подготовке заявлений на получение социальной поддержки, компенсаций за жилье и оформлении других льгот. Индивидуальные консультации включают также гуманитарную помощь пенсионерам в Полтавской области в подготовке заявлений и документов, необходимых для рассмотрения дел в судебном порядке.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области может быть получена после обращения в фонд. Контакты фонда размещаются на официальном сайте организации. Там вы можете узнать сроки планируемого выезда юристов.

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