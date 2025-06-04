Оренда квартир в Одесі є чудовим рішенням для відпочинку біля моря з максимальним комфортом.

Оренда квартир в Одесі залишається одним із найпопулярніших варіантів літнього відпочинку, повідомляє Politeka.

У місті доступні пропозиції на будь-який смак: від бюджетних кімнат до апартаментів класу «люкс». Це комфорт, зручність і близькість до моря.

Бюджетний варіант — гостьовий будинок біля 13-ї станції Великого Фонтану. До пляжу Рив'єра — 10 хвилин пішки. У будинку — кімната з двоспальним і односпальним ліжками, кухня, окремий вхід, альтанка. Є все необхідне для проживання: холодильник, плита, пральна машина, Wi-Fi.

Для сімей і компаній підійде двокімнатна квартира з кухнею-студією в приватному будинку. Є зона барбекю, кондиціонер, побутова техніка, можна з дітьми та тваринами. До моря — 870 метрів.

Преміальний варіант — помешкання в ЖК «Гагарін Плаза» в Аркадії. Панорамний вид на море, сучасна техніка, генератор, охорона. До послуг гостей — Wi-Fi, кондиціонер, Smart TV. Ціна — від 1500 до 2500 грн/доба залежно від дати та кількості осіб.

Оренда квартир в Одесі — це чудове рішення для відпочинку біля моря з максимальним комфортом.