Аренда квартир в Одессе является отличным решением для отдыха у моря с максимальным комфортом.

Аренда квартир в Одессе остается одним из популярнейших вариантов летнего отдыха, сообщает Politeka.

В городе доступны предложения по любому вкусу: от бюджетных комнат до апартаментов класса «люкс». Это комфорт, удобство и близость к морю.

Бюджетный вариант – гостевой дом возле 13-й станции Большого Фонтана. До пляжа Ривьера – 10 минут пешком. В доме – комната с двуспальной и односпальной кроватями, кухня, отдельный вход, беседка. Есть все необходимое для проживания: холодильник, плита, стиральная машина, Wi-Fi.

Для семей и компаний подойдет двухкомнатная квартира с кухней-студией в частном доме. Есть барбекю, кондиционер, бытовая техника, можно с детьми и животными. До моря – 870 метров.

Премиальный вариант – жилье в ЖК «Гагарин Плаза» в Аркадии. Панорамный вид на море, современная техника, генератор, охрана. К услугам гостей – Wi-Fi, кондиционер, Smart TV. Цена — от 1500 до 2500 грн/сутки в зависимости от даты и количества человек.

Аренда квартир в Одессе – это отличное решение для отдыха у моря с максимальным комфортом.