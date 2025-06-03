Відключення світла в Одеській області є частиною планової технічної стратегії для стабілізації енергопостачання в регіоні.

Відключення світла в Одеській області заплановано на 4 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

У Чорноморській міській територіальній громаді АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» проводитиме профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електромережах.

У зв’язку з цим відбудеться планове відключення електроенергії в місті Чорноморськ. Без світла залишиться проспект Миру. Роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. Енергетики наголошують, що це планові заходи, і перепрошують за тимчасові незручності.

АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» закликає жителів поставитися з розумінням до ситуації. У разі виникнення додаткових питань можна звернутися до кол-центру компанії за телефонами: (048) 705 90 90 (для стаціонарних) або (068)/(095)/(073) 705 90 90 (для мобільних). Також можна писати на електронну пошту center@oblenergo.odessa.ua.

Відключення світла в Одеській області є частиною планової технічної стратегії для стабілізації енергопостачання в регіоні.

Такі профілактичні заходи дозволяють уникнути масштабних аварій в майбутньому та забезпечують стабільну роботу електромереж. Мешканців просять заздалегідь зарядити необхідні прилади та планувати справи з урахуванням тимчасового знеструмлення.

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