Отключение света в Одесской области запланировано на 4 июня 2025 года, сообщает Politeka.

В Черноморском городском территориальном обществе АО «ДТЭК Одесские Электросети» будет проводить профилактические работы с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях.

В этой связи произойдет плановое отключение электроэнергии в городе Черноморск. Без света останется проспект Мира. Работы продлятся с 08:00 до 17:00. Энергетики подчеркивают, что это плановые меры, и извиняются за временные неудобства.

АО «ДТЭК Одесские Электросети» призывает жителей отнестись с пониманием к ситуации. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в колл-центр компании по телефонам: (048) 705 90 90 (для стационарных) или (068)/(095)/(073) 705 90 90 (для мобильных). Также можно писать на электронную почту center@oblenergo.odessa.ua .

Отключение света в Одесской области является частью плановой технической стратегии стабилизации энергоснабжения в регионе.

Такие профилактические меры позволяют избежать масштабных аварий в будущем и обеспечивают стабильную работу электросетей. Жителей просят заранее зарядить необходимые приборы и планировать дела с учетом временного обесточивания.

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