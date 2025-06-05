Проте дефіцит продуктів уже проявляється у вигляді зростання цін, особливо на сезонні овочі.

Дефіцит продуктів в Україні посилюється на тлі несприятливих погодних умов, зокрема весняних заморозків і посухи, які завдали шкоди цьогорічному врожаю, повідомляє Politeka.

Як уточнюють у Міністерстві аграрної політики, внаслідок кліматичних аномалій постраждали озимі зернові, ріпак, ячмінь і горох. Найбільших втрат зазнали фруктово-ягідні культури, що боляче вдарило по господарствам по всій країні.

Попри труднощі, експерти запевняють — пряма загроза продовольчій безпеці поки відсутня. Проте дефіцит продуктів в Україні вже проявляється у вигляді зростання цін, особливо на сезонні овочі. Так званий «борщовий набір» стрімко дорожчає, що б'є по кишенях пересічних споживачів.

Ситуацію ускладнює низка факторів — відсутність сучасних овочесховищ, нестача зрошувальних систем та високі втрати врожаю (до 80%), що провокує зростання вартості навіть на локальному рівні.

Заступник голови аграрного комітету ВР Степан Чернявський зазначає: фермери в південних регіонах, зокрема на Одещині, змушені переорієнтовуватись на менш вразливі культури, хоча зростання площ під зрошення вселяє обережний оптимізм.

Уряд планує стимулювати будівництво сучасних сховищ і покращення логістики. Це має стабілізувати ціни і покращити доступ до базових продуктів.

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