Однако дефицит продуктов уже проявляется посредством роста цен, особенно на сезонные овощи.

Дефицит продуктов в Украине усиливается на фоне неблагоприятных погодных условий, в частности, весенних заморозков и засухи, которые нанесли ущерб нынешнему урожаю, сообщает Politeka.

Как уточняют в Министерстве аграрной политики, в результате климатических аномалий пострадали озимые зерновые, рапс, ячмень и горох. Наибольшие потери понесли фруктово-ягодные культуры, что больно ударило по хозяйствам по всей стране.

Несмотря на трудности, эксперты уверяют, что прямая угроза продовольственной безопасности пока отсутствует. Однако дефицит продуктов в Украине уже проявляется посредством роста цен, особенно на сезонные овощи. Так называемый «борщовый набор» стремительно дорожает, что бьет по карманам рядовых потребителей.

Ситуацию усложняет ряд факторов — отсутствие современных овощехранилищ, нехватка оросительных систем и высокие потери урожая (до 80%), что провоцирует рост стоимости даже на локальном уровне.

Заместитель председателя аграрного комитета ВР Степан Чернявский отмечает: фермеры в южных регионах, в частности в Одесской области, вынуждены переориентироваться на менее уязвимые культуры, хотя рост площадей под орошение вселяет осторожный оптимизм.

Правительство планирует стимулировать строительство современных хранилищ и улучшение логистики. Это должно стабилизировать цены и улучшить доступ к базовым продуктам.

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