Подорожчання продуктів в Україні у червні знову стало помітним для споживачів, повідомляє Politeka.

Найбільше зросли розцінки на бакалію, рибу та молочну продукцію.

Згідно з оновленими даними Мінфіну, ціна на пшоно піднялася з 24,13 грн до 24,60 за кілограм. Найвигіднішу вартість пропонує Metro — 22,90, а найдорожче пшоно — у Megamarket, де воно коштує 27 гривень. У «Сільпо» за упаковку «Премія» вагою 800 г просять 25,99.

Ціни на макаронні вироби також не залишились стабільними: коротка вермішель подорожчала з 33,99 грн до 34,49. Наприклад, у Novus вона коштує 34,49 кг, а у «Сільпо» — 22,99 за 700 г макаронів «Повна Чаша».

Найбільше подорожчання продуктів у Харкові зафіксували на оселедець слабосолоний — з 192,70 до 229,55 гривень кг. У Megamarket вартість сягає 245,10, у Novus — 214. У «Сільпо» 100 г цього товару коштує 18,40, тобто майже 184 за кілограм.

Молочні продукти також зросли в ціні: кефір «Селянський» 2,5% подорожчав до 61,49 гривню за 950 мл, а кефір «Ферма» 2,5% (840 г) — до 53,90.

Також додала в ціні й жирова продукція: маргарин «Олком Вершковий» зріс до 35,20 за 200 г, а у «Сільпо» «Щедро» (250 г) коштує 43 грн.

Загалом ситуація підтверджує стабільну тенденцію зростання вартості щоденних товарів у регіоні.

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