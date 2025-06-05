Подорожание продуктов в Украине в июне снова стало заметным для потребителей, сообщает Politeka.

Больше всего выросли расценки на бакалею, рыбу и молочную продукцию.

Согласно обновленным данным Минфина, цена на пшено поднялась с 24,13 грн до 24,60 за килограмм. Самая выгодная стоимость предлагает Metro — 22,90, а самое дорогое пшено — в Megamarket, где оно стоит 27 гривен. В "Сильпо" за упаковку "Премия" весом 800 г просят 25,99.

Цены на макаронные изделия тоже не остались стабильными: короткая вермишель подорожала с 33,99 грн до 34,49. К примеру, у Novus она стоит 34,49 кг, а у «Сильпо» — 22,99 за 700 г макарон «Полная Чаша».

Наибольшее подорожание продуктов в Харьковезафиксировали на селедку слабосоленую — с 192,70 до 229,55 гривен кг. У Megamarket стоимость достигает 245,10, у Novus — 214. В «Сильпо» 100 г этого товара стоит 18,40, то есть почти 184 за килограмм.

Молочные продукты также выросли в цене: кефир "Крестьянский" 2,5% подорожал до 61,49 гривны за 950 мл, а кефир "Ферма" 2,5% (840 г) - до 53,90.

Также прибавила в цене и жировая продукция: маргарин «Олком Сливочный» вырос до 35,20 за 200 г, а у «Сильпо» «Щедро» (250 г) стоит 43 грн.

В целом, ситуация подтверждает стабильную тенденцию роста стоимости ежедневных товаров в регионе.

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