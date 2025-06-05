Платежі за тепло влітку продовжують спричиняти хвилю невдоволення серед українців, особливо в регіонах, де діє двоставковий тариф, повідомляє Politeka

Чимало споживачів змушені платити за опалення навіть у літні місяці, коли тепло у квартири фактично не подається. Така ситуація викликана застосуванням тарифної моделі, що розподіляє оплату за спожите тепло рівномірно протягом усього року.

У підсумку мешканці щомісяця отримують квитанції з нарахуваннями, попри завершення опалювального сезону. Відсутність чітких пояснень у платіжках лише посилює невдоволення, адже споживачі не завжди розуміють, за що саме платять. Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко зазначає, що хоч модель і має економічне обґрунтування, її реалізація часто страждає через слабку комунікацію з населенням.

У попередні роки, наприклад, у Харкові, вже виникали конфліктні ситуації, коли зміни у тарифах відбувалися непрозоро, а споживачі не отримували належних роз’яснень. Водночас платежі за тепло влітку залишаються проблемним питанням, яке потребує регулювання на державному рівні.

Експерти радять фіксувати платіжні документи, звертатися до постачальників із запитами та, у разі необхідності, подавати скарги до НКРЕКП або місцевої влади.

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