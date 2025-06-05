Платежи за тепло летом продолжают вызывать волну недовольства среди украинцев, особенно в регионах, где действует двухставочный тариф, сообщает Politeka.

Многие потребители вынуждены платить за отопление даже в летние месяцы, когда тепло в квартиры фактически не подается. Такая ситуация вызвана применением тарифной модели, распределяющей оплату за теплопотребленное равномерно в течение всего года.

В итоге жильцы ежемесячно получают квитанции с начислениями, несмотря на завершение отопительного сезона. Отсутствие четких объяснений в платежках только усугубляет недовольство, ведь потребители не всегда понимают, за что платят. Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко отмечает, что, хотя модель и имеет экономическое обоснование, ее реализация часто страдает из-за слабой коммуникации с населением.

В предыдущие годы, например в Харькове, уже возникали конфликтные ситуации, когда изменения в тарифах происходили непрозрачно, а потребители не получали надлежащих разъяснений. В то же время платежи за тепло летом остаются проблемным вопросом, нуждающимся в регулировании на государственном уровне.

Эксперты советуют фиксировать платежные документы, обращаться к поставщикам с запросами и, в случае необходимости, подавать жалобы в НКРЭКУ или местные власти.

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