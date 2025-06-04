Підвищення тарифів на воду може бути впроваджене вже найближчим часом.

Підвищення тарифів на воду в Україні можливе вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією, яку надає Кабінет Міністрів України розглядає проєкт постанови, що передбачає коригування тарифної політики щодо централізованого водопостачання та водовідведення. Ці зміни можуть торкнутись усіх регіонів країни, зокрема й Харківської області.

Йдеться про пропозицію Міністерства розвитку громад і територій скасувати дію постанови №502, яка встановлювала обмеження на тарифне зростання до довоєнного рівня — станом на 24 лютого 2022 року.

У випадку, якщо мораторій залишиться чинним, уряд готовий компенсувати комунальним підприємствам втрати за рахунок місцевих бюджетів, щоб уникнути їх фінансової нестабільності.

Як вказано у пояснювальній записці, виключне право на встановлення тарифів мають НКРЕКП або органи місцевого самоврядування. При цьому водопостачання не підпадає під дію мораторію, на відміну від газу, теплопостачання та гарячої води, згідно з чинним законом №2479-ІХ.

Отже, підвищення тарифів на воду може бути впроваджене вже найближчим часом. Населення попереджають про ймовірне зростання суми у платіжках і закликають уважно стежити за повідомленнями органів влади.

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