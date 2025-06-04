Повышение тарифов на воду может быть введено уже в ближайшее время.

Повышение тарифов на воду в Украине возможно уже в ближайшее время, сообщает Politeka.

Согласно информации, которую предоставляет Кабинет Министров Украины, рассматривает проект постановления, предусматривающий корректировку тарифной политики относительно централизованного водоснабжения и водоотведения. Эти изменения могут затронуть все регионы страны, в том числе Харьковскую область.

Речь идет о предложении Министерства развития общин и территорий отменить действие постановления №502, которое устанавливало ограничения на тарифный рост до довоенного уровня – по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В случае, если мораторий останется в силе, правительство готово компенсировать коммунальным предприятиям потери за счет местных бюджетов во избежание их финансовой нестабильности.

Как указано в пояснительной записке, исключительное право на установление тарифов имеют НКРЭКУ или органы местного самоуправления. При этом водоснабжение не подпадает под действие моратория, в отличие от газа, теплоснабжения и горячей воды согласно действующему закону №2479-ІХ.

Следовательно, повышение тарифов на воду может быть введено уже в ближайшее время. Население предупреждает о вероятном росте суммы в платежках и призывает внимательно следить за сообщениями органов власти.

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