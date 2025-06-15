Підвищення тарифів на комунальні послуги торкнулося багатьох українців, повідомляє Politeka.

Із початку червня відбулося збільшення цін, зокрема у Чернівецькій області зросла вартість вивезення побутових відходів. Це рішення пояснюють збільшенням витрат підрядників на утримання полігонів та захоронення сміття. За останні пів року це вже друге підвищення – у лютому зросли на 40%.

У межах колишнього Першотравневого району мешканці багатоквартирних будинків тепер платитимуть 62,69 грн за людину, а жителі приватного сектору — 71,38 грн. У Шевченківському районі, а також у селах Коровія та Чорнівка, тариф становить від 60,51 до 70,01 грн на одну особу.

Сума в рахунках напряму залежить від кількості зареєстрованих мешканців: наприклад, сім’я з трьох осіб щомісяця витрачатиме на цю послугу приблизно 185–188 гривень. Подорожчання пов’язане не лише з інфляцією, але й із розширенням обсягів послуг — включно з вивезенням гілля та зелених відходів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги спостерігається і в інших регіонах — у Вінницькій та Дніпропетровській областях підняли ціни на водопостачання. Тим часом уряд розглядає можливість передачі водоканалів на баланс місцевих громад задля оптимізації тарифної політики.

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