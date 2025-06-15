Повышение тарифов на коммунальные услуги коснулось многих украинцев, сообщает Politeka.

С начала июня произошло увеличение цен, в частности, в Черновицкой области возросла стоимость вывоза бытовых отходов. Это решение объясняют увеличением расходов подрядчиков на содержание полигонов и захоронение мусора. За последние полгода это уже второе повышение – в феврале выросли на 40%.

В пределах бывшего Первомайского района жители многоквартирных домов теперь будут платить 62,69 грн. за человека, а жители частного сектора — 71,38 грн. В Шевченковском районе, а также в селах Коровия и Черновка тариф составляет от 60,51 до 70,01 грн на одного человека.

Сумма в счетах напрямую зависит от количества зарегистрированных жильцов: например, семья из трех человек будет ежемесячно тратить на эту услугу примерно 185–188 гривен. Удорожание связано не только с инфляцией, но и с расширением объемов услуг, включая вывоз веток и зеленых отходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги наблюдается и в других регионах – в Винницкой и Днепропетровской областях подняли цены на водоснабжение. Между тем, правительство рассматривает возможность передачи водоканалов на баланс местных общин для оптимизации тарифной политики.

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