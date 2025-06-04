Мешканців просять заздалегідь підготуватися до відключення води в Чернігові та стежити за оновленнями на сайті підприємства.

Відключення води в Чернігові буде запроваджне на два тижні, повідомляє Politeka.

Із 16 червня по 1 липня в Чернігові відбудеться тимчасове відключення гарячої води у зв’язку з гідравлічними випробуваннями магістральних тепломереж.

Про це повідомляє АТ «Облтеплокомуненерго». Відключення води в Чернігові торкнеться десятків багатоповерхівок у різних районах міста.

Подача гарячої води буде припинена за такими адресами: вул. Громадська, 19; Степана Подобайла, 13А; Льотна, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 11, 11А, 15, 16, 17А, 20, 22, 25А, 25Б, 27А, 29, 41, 43; Героїв Чорнобиля, 1, 3, 5, 10; С. Лощенка, 2А; Козацька, 5;

А також Мстиславська, 130, 130А, 132, 132А, 134, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181; Партизанська, 51, 53; Олени Білевич, 11А; Рятувальників, 29, 33, 35; Юрія Мезенцева, 80, 87; проспект Миру, 143, 143А, 151А, 155А.

Комунальники просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Після завершення гідравлічних випробувань водопостачання буде відновлено. За додатковою інформацією можна звертатися на гарячу лінію АТ «Облтеплокомуненерго».

Окрім того, місцевих мешканців просять заздалегідь підготуватися до відключення води в Чернігові та стежити за оновленнями на сайті підприємства.

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