Жителей просят заранее подготовиться к отключению воды в Чернигове и следить за обновлениями на сайте предприятия.

Отключение воды в Чернигове будет введено на две недели, сообщает Politeka.

С 16 июня по 1 июля в Чернигове произойдет временное отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями магистральных теплосетей.

Об этом сообщает АО «Облтеплокоммунэнерго». Отключение воды в Чернигове коснется десятков многоэтажек в разных районах города.

Горячее водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: ул. Громадская, 19; ул. Степана Подобайлы, 13А; ул. Героев Чернобыля, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 11, 11А, 15, 16, 17А, 20, 22, 25А, 25Б, 27А, 29, 41, 43; ул. Героев Чернобыля, 1, 3, 5, 10; ул. С. Лощенко, 2А; ул. Казацкая, 5;

А также на улицах: Партизанская, 130, 130А, 132, 132А, 134, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181; ул. Елены Билевич, 11А; Спасатели, 29, 33, 35; Юрий Мезенцев, 80, 87 лет; проспект Мира, 143, 143А, 151А, 155А.

Коммунальщики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения гидравлических испытаний водоснабжение будет возобновлено. За дополнительной информацией можно обращаться на горячую линию АО «Облтеплокоммунэнерго».

Кроме того, местные жители просят заранее подготовиться к отключению воды в Чернигове и следить за обновлениями на сайте предприятия.

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