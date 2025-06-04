Новий графік транспорту в Івано-Франківську діятиме протягом усього літнього сезону, тому пасажирів просять зважати на це під час планування поїздок.

Новий графік транспорту в Івано-Франківську почав діяти з 2 червня, повідомляє Politeka.

Із початком літа комунальний перевізник КП “Електроавтотранс” переходить на літній режим роботи. Причини – завершення навчального року, сезонне зменшення пасажиропотоку, відпустки та нестача водіїв.

Як повідомляє перевізник, зміни торкнуться кількох автобусних та тролейбусних маршрутів.

Серед автобусів:

№23 – один курсуватиме лише в години пік;

№26 – працюватиме один автобус;

№47 – також лише один автобус у піковий час;

№56 – розклад скорочено до 18:00;

№57 – тимчасово не їздить.

Серед тролейбусів:

№7 – на маршруті залишаються 7 тролейбусів;

№10 – курсуватимуть два тролейбуси.

Також незначні зміни очікують інші маршрути. Оновлені розклади з’являться у футлярах на зупинках та онлайн.

Новий графік транспорту в Івано-Франківську діятиме протягом усього літнього сезону, тож пасажирів просять враховувати це під час планування поїздок.

Перевізник закликає містян стежити за оновленнями, адже графіки можуть коригуватись залежно від ситуації. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування щоденних поїздок містом. Діятимуть нові умови до початку навчального року, про подальші зміни повідомлять додатково.

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