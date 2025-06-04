Новый график транспорта в Ивано-Франковске начал действовать со 2 июня, сообщает Politeka.
С началом лета коммунальный перевозчик КП Электроавтотранс переходит на летний режим работы. Причины – завершение учебного года, сезонное уменьшение пассажиропотока, отпуска и нехватка водителей.
Как сообщает перевозчик, изменения коснутся нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов.
Среди автобусов:
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№23 – один будет курсировать только в час пик;
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№26 – будет работать один автобус;
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№47 – также всего один автобус в пиковое время;
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№56 – расписание сокращено до 18:00;
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№57 – временно не ездит.
Среди троллейбусов:
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№7 – на маршруте остаются 7 троллейбусов;
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№10 – будут курсировать два троллейбуса.
Также незначительные изменения ожидают другие маршрут. Обновленные расписания будут появляться в футлярах на остановках и онлайн.
Новый график транспорта в Ивано-Франковске будет действовать в течение всего летнего сезона, поэтому пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.
Перевозчик призывает горожан следить за обновлениями, ведь графики могут корректироваться в зависимости от ситуации. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании ежедневных поездок по городу. Будут действовать новые условия до начала учебного года, о дальнейших изменениях сообщат дополнительно.
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