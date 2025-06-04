Новый график транспорта в Ивано-Франковске будет действовать в течение всего летнего сезона, поэтому пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Новый график транспорта в Ивано-Франковске начал действовать со 2 июня, сообщает Politeka.

С началом лета коммунальный перевозчик КП Электроавтотранс переходит на летний режим работы. Причины – завершение учебного года, сезонное уменьшение пассажиропотока, отпуска и нехватка водителей.

Как сообщает перевозчик, изменения коснутся нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов.

Среди автобусов:

№23 – один будет курсировать только в час пик;

№26 – будет работать один автобус;

№47 – также всего один автобус в пиковое время;

№56 – расписание сокращено до 18:00;

№57 – временно не ездит.

Среди троллейбусов:

№7 – на маршруте остаются 7 троллейбусов;

№10 – будут курсировать два троллейбуса.

Также незначительные изменения ожидают другие маршрут. Обновленные расписания будут появляться в футлярах на остановках и онлайн.

Новый график транспорта в Ивано-Франковске будет действовать в течение всего летнего сезона, поэтому пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Перевозчик призывает горожан следить за обновлениями, ведь графики могут корректироваться в зависимости от ситуации. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании ежедневных поездок по городу. Будут действовать новые условия до начала учебного года, о дальнейших изменениях сообщат дополнительно.

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