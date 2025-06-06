Безкоштовні продукти для ВПО надаються українцям через волонтерські організації та благодійні фонди, проте підтримку можна отримати лиге в окремих містах, повідомляє Politeka.net.

Ми зробили підбірку для тих, хто потребує допомоги.

Суми та область

Безкоштовні продукти для ВПО роздають в межах гуманітарного проєкту "Foodtruck - їжа без кордонів".

Гуманітарна ініціатива «Foodtruck – їжа без кордонів» — це мобільна кухня, що функціонує на базі спеціально облаштованої вантажівки. Вона працює в прикордонних та прифронтових районах, а також у місцевостях, які зазнали лиха через війну чи стихійні події. Основна мета ініціативи — забезпечити гарячим харчуванням людей, які опинилися у скруті внаслідок воєнних дій.

У місті Суми проєкт працює щоденно в парку «Казка», де з 13:00 до 16:00 усі охочі можуть отримати гарячі обіди. Їжу можна з’їсти на місці або взяти із собою. Ініціативу втілює команда кухарів і волонтерів, які щодня дбають про те, щоб допомога прийшла до тих, хто її найбільше потребує.

Полтава

Люди, які вимушено переїхали до нашого облцентру, можуть звернутися за допомогою до обласної бібліотеки імені Котляревського. Тут щоденно з 9 ранку до 6 вечора працює пункт, де видають дитяче харчування, засоби гігієни, одяг і взуття.



Ще один активний осередок підтримки - це благодійний фонд «Карітас». Тут видають одяг, засоби гігієни, а також безпосередньо безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області. Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 10 до 15 години. Для багатьох це можливість триматися на плаву.

Дніпро

Соціальний ресторан PEREMOGA відкритий щодня і годує до п’яти сотень людей. Тут готують не лише смачно, а й тільки зі свіжих інгредієнтів. І що найважливіше, це місце стало простором, де можна ділитися своїми історіями, знайомитися з іншими та знаходити розраду в щирих розмовах.

Безкоштовні продукти для ВПО надаються у ресторані, що знаходиться на вулиці Володимира Вернадського в будинку 1/3. Щоб потрапити сюди, потрібно мати смартфон із додатком Telegram. Далі через чат-бот проходить реєстрація. Нічого складного, навіть для тих, хто не надто впевнений у своїх цифрових навичках.

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