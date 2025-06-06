Бесплатные продукты для ВПЛ предоставляются украинцам через волонтерские организации и благотворительные фонды, однако поддержку можно получить лиге в отдельных городах, сообщает Politeka.net.

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Сумы и область

Бесплатные продукты для ВПЛ раздают в рамках гуманитарного проекта "Foodtruck - еда без границ".

Гуманитарная инициатива «Foodtruck – еда без границ» – это мобильная кухня, функционирующая на базе специально обустроенного грузовика. Она работает в приграничных и прифронтовых районах, а также в местностях, потерпевших бедствие из-за войны или стихийных событий. Основная цель инициативы — обеспечить горячим питанием людей, оказавшихся в затруднении в результате военных действий.

В городе Сумы проект работает ежедневно в парке «Казка», где с 13.00 до 16.00 все желающие могут получить горячие обеды. Еду можно съесть на месте или взять с собой. Инициативу воплощает команда поваров и волонтеров, которые ежедневно заботятся о том, чтобы помощь пришла к тем, кто в ней больше всего нуждается.

Полтава

Люди, вынужденно переехавшие в наш облцентр, могут обратиться за помощью в областную библиотеку имени Котляревского. Здесь ежедневно с 9 утра до 6 вечера работает пункт, где выдают детское питание, средства гигиены, одежду и обувь.



Еще один активный центр поддержки – это благотворительный фонд «Каритас». Здесь выдают одежду, средства гигиены, а также непосредственно бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области. График работы с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов. Для многих это возможность держаться на плаву.

Днепр

Социальный ресторан PEREMOGA открыт ежедневно и кормит до пяти сотен людей. Здесь готовят не только вкусно, но и только из свежих ингредиентов.

Бесплатные продукты для ВПЛ предоставляются в ресторане, расположенном на улице Владимира Вернадского в доме 1/3. Чтобы попасть сюда, нужно иметь смартфон с приложением Telegram. Далее через чат-бот идет регистрация. Ничего сложного, даже для тех, кто не слишком уверен в своих цифровых навыках.

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