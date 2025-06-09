Для участі у програмі грошової допомоги для пенсіонерів необхідно заповнити відповідну онлайн-анкету.

Грошова допомога для пенсіонерів в Україні реалізується благодійним фондом «Янголи спасіння» у партнерстві з Гуманітарним фондом для України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні фонду у Telegram.

Програма передбачає підтримку постраждалих громад, зокрема шляхом надання фінансової допомоги для ведення сільського господарства, ремонтів житла, а також психологічної та юридичної підтримки.

Жителі Сумської, Чернігівської та Миколаївської областей отримали можливість долучитися до нового проєкту.

Серед доступних видів грошової допомоги для пенсіонерів — фінансування середнього та капітального ремонту пошкоджених будинків і квартир. Також підтримка у відновленні господарської діяльності, зокрема для родин, які втратили житло чи годувальника, або вимушено покинули зону бойових дій.

Окрема частина проєкту передбачається сума в еквіваленті тисячі доларів США на потреби ведення сільського господарства. Ці кошти можна використати виключно для придбання добрив, насіння або аграрного обладнання, такого як мотоблоки чи теплиці. Податися на цю підтримку можуть ті, хто відповідає одному з таких критеріїв: є внутрішньо переміщеними особами з окупованих територій або районів бойових дій, втратив житло або члена родини через війну.

Для участі у програмі грошової допомоги для пенсіонерів необхідно заповнити відповідну онлайн-анкету — окремо для отримання фінансової підтримки на сільськогосподарську діяльність і окремо для участі в програмі ремонту житла.

Більш детальну інформацію можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію фонду за номером 0 800 334 620.

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