Для участия в программе денежной помощи для пенсионеров необходимо заполнить соответствующую онлайн-анкету.

Денежная помощь для пенсионеров в Украине реализуется благотворительным фондом «Ангелы спасения» в партнерстве с Гуманитарным фондом для Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда в Telegram.

Программа предусматривает содействие пострадавших общин, в частности, путем предоставления финансовой выплаты для ведения сельского хозяйства, ремонтов жилья, а также психологической и юридической поддержки.

Жители Сумской, Черниговской и Николаевской областей получили возможность приобщиться к новому проекту.

Среди доступных видов денежной помощи для пенсионеров – финансирование среднего и капитального ремонта поврежденных домов и квартир. Также поддержка в возобновлении хозяйственной деятельности, в частности для семей, потерявших жилье или кормильца, или вынужденно покинувших зону боевых действий.

Отдельная часть проекта предусматривается сумма в эквиваленте тысячи долларов США на нужды ведения сельского хозяйства. Эти средства можно использовать исключительно для приобретения удобрений, семян или аграрного оборудования, таких как мотоблоки или теплицы. Податься на эту поддержку могут те, кто отвечает одному из следующих критериев: являются внутренне перемещенными лицами с оккупированных территорий или районов боевых действий, потерял жилье или члена семьи из-за войны.

Для участия в программе денежной помощи для пенсионеров необходимо заполнить соответствующую онлайн-анкету отдельно для получения финансовой поддержки на сельскохозяйственную деятельность и отдельно для участия в программе ремонта жилья.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по горячей линии фонда по номеру 0 800 334 620.

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