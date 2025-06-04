Працюють кілька пункти сприяння, де українці можуть отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні роздається благодійними організаціями та фондами, проте здійснюється підтримка в окремих містах, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали для важливу інформацію для тих, хто потребіє підтримки.

Полтава

У обласному центрі працюють кілька пунктів сприяння, де родини можуть отримати найнеобхідніше безкоштовно. Гуманітарна допомога для пенсіонерів також призначається.

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського (вул. Небесної Сотні, 17; тел. +380 50 305 1949) щоденно з 9:00 до 18:00 надає гумдопомогу: одяг, взуття, дитяче харчування та засоби гігієни.

Громадська ініціатива «Тепла кофта» (вул. Соборності, 43; тел. +380 98 411 7038) приймає відвідувачів щодня з 10:00 до 17:00. Тут можна отримати одяг, взуття та постільну білизну.

Запоріжжя

У місті є можливість безкоштовно взяти необхідний одяг і взуття у соціальному гардеробі при благодійній організації Карітас. Ініціативу запустили ще у 2018 році у межах проєкту "Простір підтримки".

Це підтримка для тих, чий дохід не дозволяє забезпечити себе базовими речами. Люди похилого віку, родини у складних обставинах, всі, хто потребує, можуть прийти та обрати собі те, що необхідно. У гардеробі працюють волонтерки. Вони щодня сортують речі, допомагають з вибором, консультують.

Гардероб відкритий щовівторка та щоп’ятниці з 10 до 13 години за адресою вулиця Семафорна 8. За деталями можна звертатися телефоном 050-322-46-00.

Київ

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається, якщо вони відповідають певним критеріям. Зокрема, основну увагу штаб приділяє внутрішньо переміщеним особам (ВПО), родинам, які їх прихистили, а також волонтерам та представникам громадських організацій.

У межах своєї діяльності гуманітарний штаб:

Надає підтримку ВПО та місцевим мешканцям , забезпечуючи їх продуктовими наборами, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності та засобами гігієни.

, забезпечуючи їх продуктовими наборами, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності та засобами гігієни. Підтримує волонтерські ініціативи та громадські об’єднання , надаючи їм ресурси для подальшої допомоги нужденним.

, надаючи їм ресурси для подальшої допомоги нужденним. Координує евакуацію цивільного населення з небезпечних, прифронтових територій, коли виникає така потреба.

Штаби розміщені за адресами:

Голосіївський: Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Години роботи: 10:00–16:00.

Дарницький : Харківське шосе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902.

: Харківське шосе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902. Деснянський : Закревського, 87-Д, +380 44 515 2018. Графік: 10:00–16:00.

: Закревського, 87-Д, +380 44 515 2018. Графік: 10:00–16:00. Дніпровський : Курнатовського, 7-А, +380 44 512 0807. Години роботи: 9:00–15:00.

: Курнатовського, 7-А, +380 44 512 0807. Години роботи: 9:00–15:00. Оболонський : Озерна, 18-А, +380 44 467 8091.

: Озерна, 18-А, +380 44 467 8091. Печерський : Цитадельна, 4/7, +380 50 264 8002.

: Цитадельна, 4/7, +380 50 264 8002. Подільський : Ярославська, 31-Б, +380 44 425 3119.

: Ярославська, 31-Б, +380 44 425 3119. Святошинський : Гната Юри, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Години роботи: 10:00–16:00.

: Гната Юри, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Години роботи: 10:00–16:00. Солом’янський : Повітрофлотський, 40, +380 44 207 3902. Графік: 10:00–16:00.

: Повітрофлотський, 40, +380 44 207 3902. Графік: 10:00–16:00. Шевченківський: Перемоги, 5, +380 44 236 5056.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись та які документи необхідно мати з собою.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: сума виплат визначається в кожному випадку окремо, де можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.