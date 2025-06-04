Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні роздається благодійними організаціями та фондами, проте здійснюється підтримка в окремих містах, повідомляє Politeka.net.
Ми зібрали для важливу інформацію для тих, хто потребіє підтримки.
Полтава
У обласному центрі працюють кілька пунктів сприяння, де родини можуть отримати найнеобхідніше безкоштовно. Гуманітарна допомога для пенсіонерів також призначається.
Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського (вул. Небесної Сотні, 17; тел. +380 50 305 1949) щоденно з 9:00 до 18:00 надає гумдопомогу: одяг, взуття, дитяче харчування та засоби гігієни.
Громадська ініціатива «Тепла кофта» (вул. Соборності, 43; тел. +380 98 411 7038) приймає відвідувачів щодня з 10:00 до 17:00. Тут можна отримати одяг, взуття та постільну білизну.
Запоріжжя
У місті є можливість безкоштовно взяти необхідний одяг і взуття у соціальному гардеробі при благодійній організації Карітас. Ініціативу запустили ще у 2018 році у межах проєкту "Простір підтримки".
Це підтримка для тих, чий дохід не дозволяє забезпечити себе базовими речами. Люди похилого віку, родини у складних обставинах, всі, хто потребує, можуть прийти та обрати собі те, що необхідно. У гардеробі працюють волонтерки. Вони щодня сортують речі, допомагають з вибором, консультують.
Гардероб відкритий щовівторка та щоп’ятниці з 10 до 13 години за адресою вулиця Семафорна 8. За деталями можна звертатися телефоном 050-322-46-00.
Київ
Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається, якщо вони відповідають певним критеріям. Зокрема, основну увагу штаб приділяє внутрішньо переміщеним особам (ВПО), родинам, які їх прихистили, а також волонтерам та представникам громадських організацій.
У межах своєї діяльності гуманітарний штаб:
- Надає підтримку ВПО та місцевим мешканцям, забезпечуючи їх продуктовими наборами, дитячим харчуванням, товарами першої необхідності та засобами гігієни.
- Підтримує волонтерські ініціативи та громадські об’єднання, надаючи їм ресурси для подальшої допомоги нужденним.
- Координує евакуацію цивільного населення з небезпечних, прифронтових територій, коли виникає така потреба.
Штаби розміщені за адресами:
- Голосіївський: Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Години роботи: 10:00–16:00.
- Дарницький: Харківське шосе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902.
- Деснянський: Закревського, 87-Д, +380 44 515 2018. Графік: 10:00–16:00.
- Дніпровський: Курнатовського, 7-А, +380 44 512 0807. Години роботи: 9:00–15:00.
- Оболонський: Озерна, 18-А, +380 44 467 8091.
- Печерський: Цитадельна, 4/7, +380 50 264 8002.
- Подільський: Ярославська, 31-Б, +380 44 425 3119.
- Святошинський: Гната Юри, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Години роботи: 10:00–16:00.
- Солом’янський: Повітрофлотський, 40, +380 44 207 3902. Графік: 10:00–16:00.
- Шевченківський: Перемоги, 5, +380 44 236 5056.
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