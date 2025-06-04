Работают несколько пунктов содействия, где украинцы могут получить гуманитарную помощь для пенсионеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине раздается благотворительными организациями и фондами, однако осуществляется поддержка в отдельных городах, сообщает Politeka.net.

Мы собрали для важной информации для тех, кто нуждается в поддержке.

Полтава

В областном центре работают несколько пунктов содействия, где семьи могут получить самое необходимое бесплатно. Гуманитарная помощь для пенсионеров также назначается.

Полтавская областная универсальная научная библиотека им. И.П. Котляревского (ул. Небесной Сотни, 17; тел. +380 50 305 1949) ежедневно с 9:00 до 18:00 предоставляет гуммопомощь: одежду, обувь, детское питание и средства гигиены.

Общественная инициатива «Теплая кофта» (ул. Соборности, 43; тел. +380 98 411 7038) принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 17:00. Здесь можно получить одежду, обувь и постельное белье.

Запорожье

В городе есть возможность бесплатно взять необходимую одежду и обувь в социальном гардеробе при благотворительной организации Каритас. Инициативу запустили еще в 2018 году в рамках проекта "Пространство поддержки".

Это поддержка тем, чей доход не позволяет обеспечить себя базовыми вещами. Пожилые люди, семьи в сложных обстоятельствах, все нуждающиеся могут прийти и выбрать себе то, что необходимо. В гардеробе работают волонтеры. Они каждый день сортируют вещи, помогают с выбором, консультируют.

Гардероб открыт каждую вторник и пятницу с 10 до 13 часов по адресу улица Семафорная 8. За деталями можно обращаться по телефону 050-322-46-00.

Киев

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется, если они отвечают определенным критериям. В частности, основное внимание штаб уделяет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), приютившим их семьям, а также волонтерам и представителям общественных организаций.

В рамках своей деятельности гуманитарный штаб:

Предоставляет поддержку ВПЛ и местным жителям , обеспечивая их продуктовыми наборами, детским питанием, товарами первой необходимости и средствами гигиены.

, обеспечивая их продуктовыми наборами, детским питанием, товарами первой необходимости и средствами гигиены. Поддерживает волонтерские инициативы и общественные объединения , предоставляя им ресурсы для дальнейшей помощи нуждающимся.

, предоставляя им ресурсы для дальнейшей помощи нуждающимся. Координирует эвакуацию гражданского населения из опасных прифронтовых территорий, когда возникает такая потребность.

Штабы размещены по адресам:

Голосеевский : Ломоносова, 5/3, +380 68 336 8535. Часы работы: 10:00–16:00.

Дарницкий : Харьковское шоссе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902.

: Харьковское шоссе, 176-Г, +380 44 564 4390, +380 80 050 9902. Деснянский : Закревского, 87-Д, +380 44 515 2018. График: 10:00–16:00.

: Закревского, 87-Д, +380 44 515 2018. График: 10:00–16:00. Днепровский : Курнатовского, 7-А, +380 44 512 0807. Часы работы: 9:00–15:00.

: Курнатовского, 7-А, +380 44 512 0807. Часы работы: 9:00–15:00. Оболонский : Озерная, 18-А, +380 44 467 8091.

: Озерная, 18-А, +380 44 467 8091. Печерский : Цитадельная, 4/7, +380 50 264 8002.

: Цитадельная, 4/7, +380 50 264 8002. Подольский : Ярославская, 31-Б, +380 44 425 3119.

: Ярославская, 31-Б, +380 44 425 3119. Святошинский : Гната Юры, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Часы работы: 10:00–16:00.

: Гната Юры, 14-Б, +380 44 273 2015, +380 44 276 4538. Часы работы: 10:00–16:00. Соломенский : Воздухофлотский, 40, +380 44 207 3902. График: 10:00–16:00.

: Воздухофлотский, 40, +380 44 207 3902. График: 10:00–16:00. Шевченковский : Победы, 5, +380 44 236 5056.

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