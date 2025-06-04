Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці орієнтована на вразливі категорії населення та передбачає спрощену процедуру оформлення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці надаватиметься за новою програмою фінансової підтримки, яка впроваджується з липня, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на даний момент.

Із 1 липня 2025 року в Україні стартує нова експериментальна програма соціальної підтримки, яка має замінити кілька наявних видів підтримки. Очікується, що розмір виплат сягатиме до 4500 гривень на місяць, проте точна сума залежатиме від фінансового становища конкретної родини. Чим нижчі доходи — тим вища допомога.

Програма орієнтована на вразливі категорії населення та передбачає спрощену процедуру оформлення. Подати заяву на грошову допомогу для пенсіонерів у Вінниці потрібно буде лише один раз, а зробити це зможе як сам заявник, так і уповноважений член родини.

Пілотний етап триватиме пів року. У разі позитивного результату його продовжать ще на шість місяців, а загальний термін реалізації програми не перевищуватиме двох років.

Подати документи можна буде онлайн через портал "Дія", а також особисто — у Центрі надання адміністративних послуг або відділенні Пенсійного фонду.

Перелік необхідних документів для отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Вінниці оголосять ближче до початку дії програми. Уже зараз відомо, що під час розгляду заявки враховуватимуть майновий стан родини: кількість автомобілів, наявність дорогих покупок або банківських вкладів на суму понад 100 тисяч гривень.

Джерело.

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