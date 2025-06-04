Денежная помощь для пенсионеров в Виннице ориентирована на уязвимые категории населения и предусматривает упрощенную процедуру оформления.

Денежная помощь для пенсионеров в Виннице будет предоставляться по новой программе финансовой поддержки, которая внедряется с июля, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

С 1 июля 2025 г. в Украине стартует новая экспериментальная программа социальной поддержки, которая должна заменить несколько имеющихся видов поддержки. Ожидается, что размер выплат будет достигать 4500 гривен в месяц, однако точная сумма будет зависеть от финансового положения конкретной семьи. Чем ниже доходы, тем выше выплата.

Прокт ориентирован на уязвимые категории населения и предусматривает упрощенную процедуру оформления. Подать заявление на денежную помощь для пенсионеров в Виннице потребуется всего один раз, а сделать это сможет как сам заявитель, так и уполномоченный член семьи.

Пилотный этап продлится полгода. В случае положительного результата его продлят еще на шесть месяцев, а общий срок реализации программы не будет превышать двух лет.

Подать документы можно онлайн через портал "Дія", а также лично — в Центре предоставления административных услуг или отделении Пенсионного фонда.

Список необходимых документов для получения денежной помощи для пенсионеров в Виннице объявят ближе к началу действия программы. Уже сейчас известно, что при рассмотрении заявки будут учитываться имущественное состояние семьи: количество автомобилей, наличие дорогих покупок или банковских вкладов на сумму более 100 тысяч гривен.

Источник.

Последние новости:

Politeka напоминает, что Новый график поездов в Винницкой области: "Укрзализныця" сократила количество рейсов.

Также Politeka писала, Подорожание продуктов в Виннице: супермаркеты переписали цены, на чем придется экономить.

Как Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Виннице: появились новые места для проживания, что известно.