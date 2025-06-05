Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві призначається лише тим, хто має статус ВПО.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві призначається від організації "Карітас-Спес Одеса" в межах проєкту RISE за підтримки Swiss Solidarity, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як отримати виплати.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві призначається лише тим, хто має статус ВПО. Також важливою умовою є - проживання в Одеській або Миколаївській областях, а також у межах 30 кілометрів від лінії фронту на території Херсонської області.

Передбачає грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві одноразову виплату за три місяці — по 3600 гривень на кожного члена домогосподарства. Максимальна кількість осіб у заявці — чотири.

Однією з головних умов участі у програмі є прибуття до вказаних регіонів протягом останніх 30 днів з тимчасово окупованих територій або районів, де ведуться бойові дії.

Також претендувати на виплату можуть переселенці з низьким рівнем доходу, які належать до таких категорій:

сім’ї з однією дитиною чи одиноким з батьків;

багатодітні, прийомні родини;

особи віком понад 60 років чи з інвалідністю (усі групи, включно з дітьми до 18 років);

одинокі матері, батьки;

особи, які постраждали внаслідок війни;

вагітні жінки.

Для реєстрації необхідно надати такі документи:

паспорт або ID-картка, для дітей — свідоцтво про народження;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідка ВПО;

документи, що підтверджують соціальний статус (пенсійне або інвалідне посвідчення, документи багатодітної родини тощо);

документи, які підтверджують родинні зв’язки — якщо допомога оформлюється на дитину;

довідка про вагітність — для вагітних жінок.

Послуги надаються тільки в осередках за попереднім записом: вул. Космонавтів,61 В. Звернення розглядаються в індивідуальному порядку після подання повного пакета документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.