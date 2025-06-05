Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві призначається від організації "Карітас-Спес Одеса" в межах проєкту RISE за підтримки Swiss Solidarity, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, як отримати виплати.
Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві призначається лише тим, хто має статус ВПО. Також важливою умовою є - проживання в Одеській або Миколаївській областях, а також у межах 30 кілометрів від лінії фронту на території Херсонської області.
Передбачає грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві одноразову виплату за три місяці — по 3600 гривень на кожного члена домогосподарства. Максимальна кількість осіб у заявці — чотири.
Однією з головних умов участі у програмі є прибуття до вказаних регіонів протягом останніх 30 днів з тимчасово окупованих територій або районів, де ведуться бойові дії.
Також претендувати на виплату можуть переселенці з низьким рівнем доходу, які належать до таких категорій:
- сім’ї з однією дитиною чи одиноким з батьків;
- багатодітні, прийомні родини;
- особи віком понад 60 років чи з інвалідністю (усі групи, включно з дітьми до 18 років);
- одинокі матері, батьки;
- особи, які постраждали внаслідок війни;
- вагітні жінки.
Для реєстрації необхідно надати такі документи:
- паспорт або ID-картка, для дітей — свідоцтво про народження;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- довідка ВПО;
- документи, що підтверджують соціальний статус (пенсійне або інвалідне посвідчення, документи багатодітної родини тощо);
- документи, які підтверджують родинні зв’язки — якщо допомога оформлюється на дитину;
- довідка про вагітність — для вагітних жінок.
Послуги надаються тільки в осередках за попереднім записом: вул. Космонавтів,61 В. Звернення розглядаються в індивідуальному порядку після подання повного пакета документів.
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