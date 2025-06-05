Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве назначается от организации "Каритас-Спес Одесса" в рамках проекта RISE при поддержке Swiss Solidarity, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, как получить выплаты.
Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве назначается только имеющим статус ВПЛ. Также важным условием является проживание в Одесской или Николаевской областях, а также в пределах 30 километров от линии фронта на территории Херсонской области.
Предусматривает денежное пособие для пенсионеров в Николаеве одноразовую выплату за три месяца - по 3600 гривен на каждого члена домохозяйства. Максимальное количество человек в заявке – четыре.
Одним из главных условий участия в программе является прибытие в указанные регионы в течение последних 30 дней с временно оккупированных территорий или районов, где ведутся боевые действия.
Также претендовать на выплату могут переселенцы с низким уровнем дохода, относящиеся к следующим категориям:
- семьи с одним ребенком или одиноким родителем;
- многодетные, приемные семьи;
- лица старше 60 лет или с инвалидностью (все группы, включая детей до 18 лет);
- одинокие матери, родители;
- лица, пострадавшие в результате войны;
- беременная женщина.
Для регистрации необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт или ID-карта, для детей - свидетельство о рождении;
- идентификационный код (ИНН);
- справка ВПЛ;
- подтверждающие социальный статус (пенсионное или инвалидное удостоверение, документы многодетной семьи);
- документы, подтверждающие родственные связи - если помощь оформляется на ребенка;
- справка о беременности – для беременных женщин.
Услуги предоставляются только в центрах по предварительной записи: ул. Космонавтов,61 В.. Обращения рассматриваются в индивидуальном порядке после представления полного пакета документов.
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