Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве назначается только тем, кто имеет статус ВПО.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве назначается от организации "Каритас-Спес Одесса" в рамках проекта RISE при поддержке Swiss Solidarity, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как получить выплаты.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве назначается только имеющим статус ВПЛ. Также важным условием является проживание в Одесской или Николаевской областях, а также в пределах 30 километров от линии фронта на территории Херсонской области.

Предусматривает денежное пособие для пенсионеров в Николаеве одноразовую выплату за три месяца - по 3600 гривен на каждого члена домохозяйства. Максимальное количество человек в заявке – четыре.

Одним из главных условий участия в программе является прибытие в указанные регионы в течение последних 30 дней с временно оккупированных территорий или районов, где ведутся боевые действия.

Также претендовать на выплату могут переселенцы с низким уровнем дохода, относящиеся к следующим категориям:

семьи с одним ребенком или одиноким родителем;

многодетные, приемные семьи;

лица старше 60 лет или с инвалидностью (все группы, включая детей до 18 лет);

одинокие матери, родители;

лица, пострадавшие в результате войны;

беременная женщина.

Для регистрации необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или ID-карта, для детей - свидетельство о рождении;

идентификационный код (ИНН);

справка ВПЛ;

подтверждающие социальный статус (пенсионное или инвалидное удостоверение, документы многодетной семьи);

документы, подтверждающие родственные связи - если помощь оформляется на ребенка;

справка о беременности – для беременных женщин.

Услуги предоставляются только в центрах по предварительной записи: ул. Космонавтов,61 В.. Обращения рассматриваются в индивидуальном порядке после представления полного пакета документов.

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