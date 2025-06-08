Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Миколаївській області призначається після розгляду поданої заяви та відповідних документів

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Миколаївській області надається благодійним фондом "Сучасне мело та місто", в пріоритеті українцф, які опинилися у важких ситуаціях, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як отримати підтримку.

Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Миколаївській області від фонду можуть ті, хто не має фінансової змоги самостійно подолати кризову ситуацію. Також підтримка надається:

дорослим і дітям із тяжкими захворюваннями, які потребують дорогого лікування;

родинам, що опинилися у критичному становищі та потребують базових речей.

Вона призначається після розгляду поданої заяви та відповідних документів, що підтверджують складні життєві обставини. Кожне звернення розглядається індивідуально.

Для подання заявки на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області необхідно звернутися до фонду в письмовій формі, надіславши лист електронною поштою. До звернення обов’язково додається повний пакет підтверджувальних документів.

У випадку хвороби слід подати:

лист із описом ситуації: ПІБ пацієнта (та батьків, якщо йдеться про дитину), діагноз, контактна інформація, коротка історія хвороби, необхідна сума, дата початку лікування;

копії паспорта, ідентифікаційного коду, медичних довідок, направлень, рецептів;

фотографії (за наявності);

заява на отримання допомоги.

У разі потреби в побутових речах або речах першої необхідності:

лист з описом ситуації: ПІБ заявника або назва організації, конкретна потреба, сума збору (якщо є), контактна інформація;

копії паспорта, ідентифікаційного коду, установчих документів (для організацій), рахунок або опис потрібних речей, фото (за наявності);

заява.

Для фізичних осіб обов’язковими є такі документи:

паспорт заявника або одного з батьків (якщо заявка подається на дитину);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини (за потреби);

медичні довідки, рецепти, направлення;

фотографії;

заява.

Увесь пакет документів надсилається на електронну пошту фонду.

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