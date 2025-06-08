Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом "Современная мело и город", в приоритете у стран, оказавшихся в тяжелых ситуациях, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, как получить поддержку.
Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области от фонда могут те, у кого нет финансовой возможности самостоятельно преодолеть кризисную ситуацию. Также поддержка предоставляется:
- взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в дорогостоящем лечении;
- семьям, оказавшимся в критическом положении и нуждающимся в базовых вещах.
Она назначается после рассмотрения поданного заявления и соответствующих документов, подтверждающих сложные обстоятельства. Каждое обращение рассматривается индивидуально.
Для подачи заявки на гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области необходимо обратиться в фонд в письменной форме, отправив письмо по электронной почте. К обращению обязательно прилагается полный пакет подтверждающих документов.
В случае болезни следует подать:
- письмо с описанием ситуации: ФИО пациента (и родителей, если речь идет о ребенке), диагноз, контактная информация, краткая история болезни, необходимая сумма, дата начала лечения;
- копии паспорта, идентификационного кода, медицинских справок, направлений, рецептов;
- фотографии (при наличии);
- заявление на получение пособия.
При необходимости в бытовых вещах или вещах первой необходимости:
- письмо с описанием ситуации: ФИО заявителя или название организации, конкретная потребность, сумма сбора (если есть), контактная информация;
- копии паспорта, идентификационного кода, учредительных документов (для организаций), счета или описания нужных вещей, фото (при наличии);
- заявление.
Для физических лиц обязательны следующие:
- паспорт заявителя или родителя (если заявка подается на ребенка);
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
- медицинские справки, рецепты, направления;
- фотографии;
- заявление.
Весь пакет документов направляется на электронную почту фонда.
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