Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области назначается после рассмотрения поданного заявления и соответствующих документов

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом "Современная мело и город", в приоритете у стран, оказавшихся в тяжелых ситуациях, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как получить поддержку.

Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области от фонда могут те, у кого нет финансовой возможности самостоятельно преодолеть кризисную ситуацию. Также поддержка предоставляется:

взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в дорогостоящем лечении;

семьям, оказавшимся в критическом положении и нуждающимся в базовых вещах.

Она назначается после рассмотрения поданного заявления и соответствующих документов, подтверждающих сложные обстоятельства. Каждое обращение рассматривается индивидуально.

Для подачи заявки на гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области необходимо обратиться в фонд в письменной форме, отправив письмо по электронной почте. К обращению обязательно прилагается полный пакет подтверждающих документов.

В случае болезни следует подать:

письмо с описанием ситуации: ФИО пациента (и родителей, если речь идет о ребенке), диагноз, контактная информация, краткая история болезни, необходимая сумма, дата начала лечения;

копии паспорта, идентификационного кода, медицинских справок, направлений, рецептов;

фотографии (при наличии);

заявление на получение пособия.

При необходимости в бытовых вещах или вещах первой необходимости:

письмо с описанием ситуации: ФИО заявителя или название организации, конкретная потребность, сумма сбора (если есть), контактная информация;

копии паспорта, идентификационного кода, учредительных документов (для организаций), счета или описания нужных вещей, фото (при наличии);

заявление.

Для физических лиц обязательны следующие:

паспорт заявителя или родителя (если заявка подается на ребенка);

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

медицинские справки, рецепты, направления;

фотографии;

заявление.

Весь пакет документов направляется на электронную почту фонда.

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