Відключення світла в Полтавській області торкнеться низки населених пунктів, повідомляє Politeka.
Зокрема у Кременчуці, а також у селах Вільна Терешківка, Нова Знам’янка, Петрівка, Білецьківка, Бурти, Піщане та смт Скороходове, очікуються планові знеструмлення. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
Причиною тимчасових перерв в електропостачанні є виконання технічного обслуговування електромереж, ремонтні роботи, а також реалізація договорів на приєднання до мереж.
Роботи розпочнуться орієнтовно о 08:00 і триватимуть до 20:00 (на деяких ділянках — до 17:00 чи навіть до 6 червня).
Перелік основних адрес, де можливі відключення:
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Кременчук: вул. Віри Холодної, Євгена Патона, Енергетиків, Олексія Древаля, Ломоносова та інші;
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Вільна Терешківка: вул. Травнева, Великий Шлях, тупик Лівобережний;
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Нова Знам’янка: вул. Шевченка, Вовка, Великий Шлях, Енергетиків, Гоголя, Мирна, Приміська, Кременчуцька, Героїв України, пров. Сонячний, пров. Берегового, інші;
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Петрівка: вул. Незалежності, Григорія Сковороди, Шкільна, Радгоспна;
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Білецьківка: вул. Садова, Центральна;
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Бурти: вул. Залізнична, Затишна;
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Піщане: вул. Лесі Українки;
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Скороходове (смт Чутове): вул. Миру, Енергетиків.
Детальний список адрес можна знайти на сайті АТ «Полтаваобленерго».
Споживачів просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей під час відключення світла в Полтавській області: зарядити електроприлади, забезпечити альтернативні джерела світла та не залишати вмикнену техніку без нагляду.
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