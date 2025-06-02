Споживачів просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей під час відключення світла в Полтавській області.

Відключення світла в Полтавській області торкнеться низки населених пунктів, повідомляє Politeka.

Зокрема у Кременчуці, а також у селах Вільна Терешківка, Нова Знам’янка, Петрівка, Білецьківка, Бурти, Піщане та смт Скороходове, очікуються планові знеструмлення. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Причиною тимчасових перерв в електропостачанні є виконання технічного обслуговування електромереж, ремонтні роботи, а також реалізація договорів на приєднання до мереж.

Роботи розпочнуться орієнтовно о 08:00 і триватимуть до 20:00 (на деяких ділянках — до 17:00 чи навіть до 6 червня).

Перелік основних адрес, де можливі відключення:

Кременчук : вул. Віри Холодної, Євгена Патона, Енергетиків, Олексія Древаля, Ломоносова та інші;

Вільна Терешківка : вул. Травнева, Великий Шлях, тупик Лівобережний;

Нова Знам’янка : вул. Шевченка, Вовка, Великий Шлях, Енергетиків, Гоголя, Мирна, Приміська, Кременчуцька, Героїв України, пров. Сонячний, пров. Берегового, інші;

Петрівка : вул. Незалежності, Григорія Сковороди, Шкільна, Радгоспна;

Білецьківка : вул. Садова, Центральна;

Бурти : вул. Залізнична, Затишна;

Піщане : вул. Лесі Українки;

Скороходове (смт Чутове): вул. Миру, Енергетиків.

Детальний список адрес можна знайти на сайті АТ «Полтаваобленерго».

Споживачів просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей під час відключення світла в Полтавській області: зарядити електроприлади, забезпечити альтернативні джерела світла та не залишати вмикнену техніку без нагляду.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Графіки відключення світла на Полтавщині у травні 2025 року: термінове попередження, де не буде електрики