Подорожчання продуктів у Полтавській області викликало резонанс серед жителів, які змушені платити більше.

Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує позначатис на фінансовому стані місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, у травні 2025 року спостерігається зростання цін на основні продукти харчування в мережах супермаркетів України.

Так, молоко «Простонаше» 1% (900 мл) у середньому коштує 53,56 грн. За останній місяць вартість зросла на 4,35. Найдешевше молоко наразі продають у Metro – 49,82, а найдорожче – у Megamarket – 57,30.

Сметана «Президент» 15% (350 г) утримує середній цінник близько 54,49 гривні, що на 0,50 більше, ніж у квітні. У Metro сметана коштує 53,98, у Novus – 54,99.

Рафінована олія «Олейна» (850 мл) подорожчала на 1,75 грн у порівнянні з квітнем і зараз коштує в середньому 81,57. Розцінки в магазинах коливаються від 81,40 (Auchan, Мегамаркет) до 81,99 (Novus).

Манна крупа «Хуторок» (800 г) в середньому коштує 29,41, зростання цінника за місяць становить 0,80.

Середньомісячна вартість білокачанної капусти значно зросла — до 84,35 гривні за кілограм, що на 20,43 більше, ніж у квітні. Найдешевша капуста наразі в Auchan (71,50 кг), найдорожча – в Megamarket (97,20 кг).

Картопля подорожчала на 3,30 гривні, до 37,00 за кілограм. Найдешевша ціна – у Metro (30,90), найдорожча – у Megamarket (44,70).

Розцінки на виноград зросли на 2,37 грн і становлять у середньому 260,70 за кілограм. Найнижча ціна у Novus – 199,00, найбільша – у Megamarket – 324,00.

У місцевій мережі супермаркетів «Сільпо» молоко «Молокія Сонечко» 2,5% (900 г) продається за 52,49 гривні.

Загалом, за останній місяць відзначається подорожчання продуктів у Полтавській області, що може впливати на купівельну спроможність українців.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Графіки відключення світла на Полтавщині у травні 2025 року: термінове попередження, де не буде електрики