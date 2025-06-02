Подорожание продуктов в Полтавской области вызвало резонанс среди жителей, вынужденных платить больше.

Подорожание продуктов в Полтавской области продолжает отмечать на финансовом состоянии местных жителей, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , в мае 2025 года наблюдается рост цен на основные продукты питания в сетях супермаркетов Украины.

Так, молоко «Простонаше» 1% (900 мл) в среднем стоит 53,56 грн. За последний месяц цена выросла на 4,35. Самое дешевое молоко сейчас продают в Metro – 49,82, а самое дорогое – в Megamarket – 57,30.

Сметана "Президент" 15% (350 г) удерживает средний ценник около 54,49 гривны, что на 0,50 больше, чем в апреле. У Metro сметана стоит 53,98, у Novus – 54,99.

Рафинированное масло "Олейна" (850 мл) подорожало на 1,75 грн по сравнению с апрелем и сейчас стоит в среднем 81,57. Расценки в магазинах колеблются от 81,40 (Auchan, Мегамаркет) до 81,99 (Novus).

Манная крупа «Хуторок» (800 г) в среднем стоит 29,41, рост ценника за месяц составляет 0,80.

Среднемесячная стоимость белокочанной капусты значительно выросла - до 84,35 гривны за килограмм, что на 20,43 больше, чем в апреле. Самая дешевая капуста в Auchan (71,50 кг), самая дорогая – в Megamarket (97,20 кг).

Картофель подорожал на 3,30 гривны, до 37,00 за килограмм. Самая дешевая цена – у Metro (30,90), самая дорогая – у Megamarket (44,70).

Расценки на виноград выросли на 2,37 грн. и составляют в среднем 260,70 за килограмм. Самая низкая цена в Novus – 199,00, самая низкая – в Megamarket – 324,00.

В местной сети супермаркетов «Сильпо» молоко «Молокие Солнышко» 2,5% (900 г) продается за 52,49 гривны.

В целом за последний месяц отмечается подорожание продуктов в Полтавской области, что может влиять на покупательную способность украинцев.

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