Потребителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам при отключении света в Полтавской области.

Отключение света в Полтавской области коснется ряда населенных пунктов, сообщает Politeka.

В частности, в Кременчуге, а также в селах Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Петровка, Белецковка, Бурты, Песчаное и пгт Скороходово, ожидаются плановые обесточивания. Об этом сообщает АО «Полтаваоблэнерго».

Причиной временных перерывов в электроснабжении есть выполнение технического обслуживания электросетей, ремонтные работы, а также реализация договоров на подключение к сетям.

Работы начнутся ориентировочно в 08:00 и продлятся до 20:00 (на некоторых участках - до 17:00 или даже до 6 июня).

Список основных адресов, где возможны отключения:

Кременчуг : ул. Веры Холодной, Евгения Патона, Энергетиков, Алексея Древаля, Ломоносова и другие;

Свободная Терешковка : ул. Майская, Большой Путь, тупик Левобережный;

Новая Знаменка : ул. Шевченко, Волка, Большой Путь, Энергетиков, Гоголя, Мирная, Пригородная, Кременчугская, Героев Украины, пер. Солнечный пер. Берегового, другие;

Петровка : ул. Независимости, Григория Сковороды, Школьная, Совхозная;

Белецковка : ул. Садовая, Центральная;

Бурты : ул. Железнодорожная, Уютная;

Песчаное : ул. Леси Украинки;

Скороходово (пгт Чутово) : ул. Мира, Энергетиков.

Подробный список адресов можно найти на сайте АО «Полтаваоблэнерго».

Потребителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам при отключении света в Полтавской области: зарядить электроприборы, обеспечить альтернативные источники света и не оставлять включённую технику без присмотра.

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