Безкоштовні продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів доступні в деяких містах.

Безкоштовні продукти для ВПО в Україні видають різноманітні організації, що допомагають українцям, які опинились у складному становищі, повідомляє Politeka.net.

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Харків

Щоб подати заявку на безкоштовні продукти для ВПО, потрібно зайти на платформу «єДопомога», обрати категорію «Отримати допомогу» та пройти реєстрацію.

У формі слід вказати номер телефону, повне ім’я, місто перебування, а також коротко розповісти про себе — наприклад, що ви багатодітна мама або пенсіонер.

Після того як волонтер виконає запит, система надішле відповідне сповіщення. Тому важливо регулярно перевіряти електронний кабінет на платформі та стежити за повідомленнями на мобільному телефоні.

Суми та область

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів роздають в межах гуманітарного проєкту "Foodtruck - їжа без кордонів".

У Сумах гарячі обіди роздають у парку «Казка» щодня з 13:00 до 16:00. Їжу можна спожити на місці або взяти із собою. Проєкт реалізується за участі команди кухарів і волонтерів, які щодня працюють для підтримки тих, хто цього найбільше потребує.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів також можна отримати у Першому Сумському гуманітарному штабі. Там щодня видають по 200 талонів на набори їжі.

Одеса та область

В Одесі та області внутрішньо переміщені особи та пенсіонери мають можливість отримати продуктові набори завдяки програмі обласної організації Товариства Червоного Хреста. Допомога також передбачена для жінок, дітей і багатодітних сімей. Перед візитом рекомендується зателефонувати, щоб уточнити наявність допомоги та умови її отримання.

Ще одним джерелом підтримки є Центр соціальних служб міської ради. Тут надають гуманітарну допомогу, допомагають у оформленні статусу внутрішньо переміщеної особи, а також пропонують психологічну підтримку тим, хто цього потребує. Звернутися до Центру можна через їх офіційну сторінку у Facebook.

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