Бесплатные наборы продуктов для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров доступны в некоторых городах.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Украине издают различные организации, помогающие украинцам, оказавшимся в сложном положении, сообщает Politeka.net.

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Харьков

Чтобы подать заявку на бесплатные продукты для ВПЛ, нужно зайти на платформу «єДопомога», выбрать категорию «Получить помощь» и пройти регистрацию.

В форме следует указать номер телефона, полное имя, город пребывания, а также кратко рассказать о себе, например, что вы многодетная мама или пенсионер.

После того, как волонтер выполнит запрос, система пришлет соответствующее уведомление. Поэтому важно регулярно проверять электронный кабинет на платформе и следить за сообщениями мобильного телефона.

Сумы и область

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров раздают в рамках гуманитарного проекта "Foodtruck - еда без границ".

В Сумах горячие обеды раздают в парке «Сказка» каждый день с 13:00 до 16:00. Еду можно употребить на месте или взять с собой. Проект реализуется при участии команды поваров и волонтеров, которые ежедневно работают для поддержки тех, кто в этом больше нуждается.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров также можно получить в Первом Сумском гуманитарном штабе. Там каждый день выдают по 200 талонов на наборы пищи.

Одесса и область

В Одессе и области внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить продуктовые наборы благодаря программе областной организации Общества Красного Креста. Пособие также предусмотрено для женщин, детей и многодетных семей. Перед визитом рекомендуется позвонить по телефону, чтобы уточнить наличие помощи и условия ее получения.

Еще одним источником поддержки есть Центр социальных служб городского совета. Здесь оказывают гуманитарную помощь, помогают в оформлении статуса внутренне перемещенного лица, а также предлагают психологическую поддержку нуждающимся. Обратиться в Центр можно через их официальную страницу в Facebook.

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