Грошова допомога для пенсіонерів передбачає компенсацію вартості оренди житла на період до шести місяців

Благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН розпочав збір даних для участі в програмі грошової допомоги для пенсіонерів на оренду житла у 2025 році, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива реалізується в Києві, Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

Грошова допомога для пенсіонерів передбачає компенсацію вартості оренди житла на період до шести місяців.

Подати заявку можуть ті, хто має статус внутрішньо переміщених особ (ВПО) та громадяни, які повернулися з-за кордону, за умови проживання в одному з таких типів житла:

місця тимчасового перебування, внесені до офіційного урядового переліку (згідно з постановою Кабінету Міністрів №930);

тимчасові притулки, які фактично виконують інші функції та не пристосовані для довготривалого проживання (дитячі садки, школи, медичні установи) і можуть бути розформовані;

модульні містечка;

орендоване житло з незадовільними умовами;

орендоване житло, де існує ризик виселення.

Взяти участь у програмі можуть лише ті домогосподарства, які раніше не отримували жодної фіндопомоги на оренду житла, а також не є учасниками державних програм субсидування оренди.

Грошова допомога для пенсіонерів ВПО та інших надходитиме на цифровий гаманець Vibrant у доларах США. Отримувач отримає SMS з посиланням для встановлення відповідного застосунку.

Анкету для участі можна заповнити онлайн за відповідним посиланням на сайті організації.

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