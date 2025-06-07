Денежное пособие для пенсионеров предусматривает компенсацию стоимости аренды жилья на период до шести месяцев

Благотворительный фонд «Право на защиту» в партнерстве с УВКБ ООН приступил к сбору данных для участия в программе денежной помощи для пенсионеров на аренду жилья в 2025 году, сообщает Politeka.net.

Инициатива реализуется в Киеве, Киевской области, а также Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Денежная помощь для пенсионеров предусматривает компенсацию стоимости аренды недвижимости на период до шести месяцев.

Подать заявку могут те, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и вернувшиеся из-за границы граждане при условии проживания в одном из таких типов недвижимости:

места временного пребывания, внесенные в официальный правительственный перечень (согласно постановлению Кабинета Министров №930);

временные приюты, фактически выполняющие другие функции и не приспособленные для длительного проживания (детские сады, школы, медицинские учреждения) и могут быть расформированы;

модульные городки;

арендованное жилье с неудовлетворительными условиями;

арендуемое жилье, где существует риск выселения.

Принять участие в программе могут только домохозяйства, которые ранее не получали никакой финпомощи, а также не являются участниками государственных программ субсидирования аренды.

Денежная помощь для пенсионеров ВПЛ и других будет поступать на цифровой кошелек Vibrant в долларах США. Получатель получит SMS со ссылкой для установки соответствующего приложения.

Анкету для участия можно заполнить онлайн по соответствующей ссылке на сайте организации.

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