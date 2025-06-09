До переліку гуманітарної допомоги для пенсіонерів можуть входити продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти та інші необхідні речі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів видається в українських містах, існують також різні види підтримки для тих, хто найбільше цього потребує, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, у яких містах зараз допомагають.

Полтава та область

Вона роздаєиться ADRA Ukraine, що є українським представництвом міжнародної благодійної організації. Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у різних напрямках. Так, реалізовуються проєкти підтримки пораненим і хворим, які постраждали внаслідок військових дій. Це, зокрема, евакуація, організація тимчасового проживання, устаткування бомбосховищ, допомога продуктами та медикаментами.

Також ADRA реалізує проєкти, що покликані покращити умови життя, зокрема в галузях освіти, медицини, соціального захисту та інфраструктури.

Звертатись за консультацією потрібно на гарячу лінію організації:

0 800 20 13 30. Час роботи: Неділя – четвер: 08:00 – 20:00, Пʼятниця: 08:00 – 14:00.

Харків та область

Доброчинна фундація "Вікно допомоги" видає гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій. Відтепер підтримка людям, які постраждали внаслідок війни, надається одноразово.

Хто може отримати:

сім’ї внутрішньо переміщених осіб із зон активних бойових дій та деокупованих територій, що тимчасово проживають у Харкові;

одинокі малозабезпечені люди похилого віку (60+);

харківські родини, що мають офіційні документи про втрату житла внаслідок руйнування;

особи з інвалідністю I, II та III групи, а також люди з інвалідністю з дитинства, які мешкають у Харкові;

громадяни, які мають медичну довідку про потребу в постійному догляді та не мають рідних, здатних його забезпечити;

багатодітні сім’ї, проживають у Харкові;

матері-одиначки або одинокі опікуни з дітьми;

родини (мати, батько, дружина, чоловік, діти), якщо один з членів сім’ї наразі проходить службу на фронті або загинув.

Дніпро та область

У місті надається безкоштовна допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Найчастіше нею користуються внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі, які потребують термінової соціальної підтримки — передусім пенсіонери та особи з інвалідністю.

До переліку допомоги можуть входити продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти та інші необхідні речі. Її надають як державні установи, так і благодійні фонди та волонтерські організації.

В Дніпрі працює гуманітарний штаб, де внутрішньо переміщені особи мають змогу безкоштовно отримати одяг. Адреса штабу: проспект Дмитра Яворницького, 93. За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном: 098 010 5339.

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