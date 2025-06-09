Гуманітарна допомога для пенсіонерів видається в українських містах, існують також різні види підтримки для тих, хто найбільше цього потребує, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, у яких містах зараз допомагають.
Полтава та область
Вона роздаєиться ADRA Ukraine, що є українським представництвом міжнародної благодійної організації. Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у різних напрямках. Так, реалізовуються проєкти підтримки пораненим і хворим, які постраждали внаслідок військових дій. Це, зокрема, евакуація, організація тимчасового проживання, устаткування бомбосховищ, допомога продуктами та медикаментами.
Також ADRA реалізує проєкти, що покликані покращити умови життя, зокрема в галузях освіти, медицини, соціального захисту та інфраструктури.
Звертатись за консультацією потрібно на гарячу лінію організації:
- 0 800 20 13 30. Час роботи: Неділя – четвер: 08:00 – 20:00, Пʼятниця: 08:00 – 14:00.
Харків та область
Доброчинна фундація "Вікно допомоги" видає гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій. Відтепер підтримка людям, які постраждали внаслідок війни, надається одноразово.
Хто може отримати:
- сім’ї внутрішньо переміщених осіб із зон активних бойових дій та деокупованих територій, що тимчасово проживають у Харкові;
- одинокі малозабезпечені люди похилого віку (60+);
- харківські родини, що мають офіційні документи про втрату житла внаслідок руйнування;
- особи з інвалідністю I, II та III групи, а також люди з інвалідністю з дитинства, які мешкають у Харкові;
- громадяни, які мають медичну довідку про потребу в постійному догляді та не мають рідних, здатних його забезпечити;
- багатодітні сім’ї, проживають у Харкові;
- матері-одиначки або одинокі опікуни з дітьми;
- родини (мати, батько, дружина, чоловік, діти), якщо один з членів сім’ї наразі проходить службу на фронті або загинув.
Дніпро та область
У місті надається безкоштовна допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Найчастіше нею користуються внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі, які потребують термінової соціальної підтримки — передусім пенсіонери та особи з інвалідністю.
До переліку допомоги можуть входити продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти та інші необхідні речі. Її надають як державні установи, так і благодійні фонди та волонтерські організації.
В Дніпрі працює гуманітарний штаб, де внутрішньо переміщені особи мають змогу безкоштовно отримати одяг. Адреса штабу: проспект Дмитра Яворницького, 93. За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном: 098 010 5339.
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